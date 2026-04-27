БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световният елит в гимнастиката се събира във Варна за юбилейното издание на Световната купа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

Олимпийски шампиони и медалисти от 28 държави ще участват в надпреварата от 7 до 10 май

Слушай новината

Варна ще приеме едни от най-големите имена в спортната гимнастика по време на 10-ото юбилейно издание на Световната купа, която ще се проведе от 7 до 10 май в Двореца на културата и спорта. Общо 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, са подали заявки за участие в престижния турнир.

Сред най-очакваните участници е израелецът Артьом Долгопят - олимпийски шампион на земя от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024, както и световен шампион на същия уред от 2023 година. Във Варна ще пристигне и един от най-успешните гимнастици на Великобритания Макс Уитлок - трикратен олимпийски шампион и носител на общо шест олимпийски отличия, със сериозни постижения на кон с гривни.

Интерес предизвиква и участието на арменеца Мамикон Хачатрян - представител на силната школа на страната, който вече има отличия от международни турнири при подрастващите.

При жените също се очаква силна конкуренция. Британката Абигейл Мартин, бронзова медалистка на земя от световното първенство през 2025 година, ще бъде сред фаворитките, след като вече има опит и от Олимпийските игри в Париж. В надпреварата ще участват още утвърдени имена като Марта Пихан-Кулеша от Полша – двукратна олимпийка, Назлъ Савранбаш от Турция и шведката Дженифър Уилямс.

Сред заявените състезателки са още Тияна Корент от Хърватия – специалист на прескок с богата колекция от медали от Световни купи, както и Сара Сулекич и унгарката Шара Петер.

Българското участие ще стане ясно на 30 април, когато в залата по спортна гимнастика в Национална спортна база "Раковски“ ще се проведе открита тренировка за медиите.

Юбилейното издание на турнира обещава високо ниво и силна конкуренция, като отново поставя България на картата на големите събития в световната гимнастика.

#световна купа по спортна гимнастика в София 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
2
Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест медала (ОБЗОР)
3
България завърши европейското първенство по борба в Тирана с шест...
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
4
Отиде си фотографът и публицист Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи масторски клас в Национална музикална академия
5
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...
Иран с ново предложение за Ормузкия проток
6
Иран с ново предложение за Ормузкия проток

Най-четени

Как се разпределят мандатите в новия парламент?
1
Как се разпределят мандатите в новия парламент?
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
3
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
4
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
5
Висока оценка за визията на БНТ в деня на вота
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
6
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...

Още от: Още

Спортни новини 27.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 27.04.2026 г., 12:25 ч.
17-годишен българин пише история с дебют в елита на световния голф 17-годишен българин пише история с дебют в елита на световния голф
Чете се за: 02:50 мин.
160 деца мериха сили на шахматния фестивал "Питагор Елит“ 160 деца мериха сили на шахматния фестивал "Питагор Елит“
Чете се за: 02:45 мин.
Спортни новини 27.04.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 27.04.2026 г., 06:30 ч.
Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години Вероника Василева стана европейска шампионка на сабя за жени до 23 години
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство Поскъпването на живота КНСБ: 1473 евро са нужни на месец за тричленно семейство
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп? Ще получи ли Коул Томас Алън и директно обвинение за покушение срещу Доналд Тръмп?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Руски удари срещу Украйна - Одеса и Суми под обстрел
Чете се за: 00:47 мин.
Европа
България ще запомни Михаил Заимов като човек на духа, написа Румен...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Памет за героите от Априлското въстание: БАН организира тържествено...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ