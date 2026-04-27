Световният елит в гимнастиката се събира във Варна за юбилейното издание на Световната купа

Варна ще приеме едни от най-големите имена в спортната гимнастика по време на 10-ото юбилейно издание на Световната купа, която ще се проведе от 7 до 10 май в Двореца на културата и спорта. Общо 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, са подали заявки за участие в престижния турнир.

Сред най-очакваните участници е израелецът Артьом Долгопят - олимпийски шампион на земя от Токио 2020 и сребърен медалист от Париж 2024, както и световен шампион на същия уред от 2023 година. Във Варна ще пристигне и един от най-успешните гимнастици на Великобритания Макс Уитлок - трикратен олимпийски шампион и носител на общо шест олимпийски отличия, със сериозни постижения на кон с гривни.

Интерес предизвиква и участието на арменеца Мамикон Хачатрян - представител на силната школа на страната, който вече има отличия от международни турнири при подрастващите.

При жените също се очаква силна конкуренция. Британката Абигейл Мартин, бронзова медалистка на земя от световното първенство през 2025 година, ще бъде сред фаворитките, след като вече има опит и от Олимпийските игри в Париж. В надпреварата ще участват още утвърдени имена като Марта Пихан-Кулеша от Полша – двукратна олимпийка, Назлъ Савранбаш от Турция и шведката Дженифър Уилямс.

Сред заявените състезателки са още Тияна Корент от Хърватия – специалист на прескок с богата колекция от медали от Световни купи, както и Сара Сулекич и унгарката Шара Петер.

Българското участие ще стане ясно на 30 април, когато в залата по спортна гимнастика в Национална спортна база "Раковски“ ще се проведе открита тренировка за медиите.

Юбилейното издание на турнира обещава високо ниво и силна конкуренция, като отново поставя България на картата на големите събития в световната гимнастика.