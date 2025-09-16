БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

Световният и олимпийският шампион допуснаха изненадващи загуби на световното по волейбол

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Класирането на двата тима за плейофите е далеч от гарантирано.

Национален отбор на Франция по волейбол за мъже
Снимка: БТА
Световният шампион Италия и олимпийският първенец Франция допуснаха поражения в груповата фаза на световното първенство по волейбол при мъжете, което се провежда във Филипините.

В група С "петлите" отстъпиха с 2:3 (19:25, 25:17, 27:29, 25:21, 9:15) срещу Финландия и се намират на второ място в класирането на две точки след лидера Аржентина. Скандинавците са на трета позиция в подреждането с 3 пункта.

Йонас Йокела се отличи 20 точки за победителите, докато Жан Патри отбеляза 23 за французите.

В последния кръг преди елиминациите Франция се изправя срещу Аржентина, докато финландците срещат аутсайдера Република Корея.

В група F "Скуадра адзура" загуби драматично с 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15) от Белгия.

Матия Ботоло завърши със 17 точки за италианците, докато Фере Режер реализира 31 точки в полза на победителите.

Белгия е на първо място в класирането с 5 точки, докато Италия има 4. В четвъртък "адзурите" се изправят срещу Украйна, докато белгийският тим среща Алжир.

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #национален отбор на Франция по волейбол мъже #национален отбор на Италия по волейбол за мъже

