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Световно първенство: Португалия - ДР Конго (ГАЛЕРИЯ)
от
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21:44, 17.06.2026
Спорт
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Снимки: AP Photo
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#Национален отбор на ДР Конго по футбол за мъже
#Мондиал 2026
#Национален отбор на Португалия по футбол
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