Свитолина прекрати участието си в Синсинати

Световната №9 Елина Свитолина прекрати участието си на турнира в Синсинати преди двубоя си от третия кръг. Причината е контузия на десния глезен, получена в Торонто преди няколко дни.

„За съжаление, опитах се да се възстановя, но не се възстанових толкова бързо, колкото да се подготвя за следващия си кръг. Лекарите ме посъветваха да си почина малко и да се възстановя напълно. Нямах търпение да играя тук. Имах страхотен мач преди две вечери. Много е тъжно да се оттегля от този кръг“, заяви Свитолина.

Свитолина трябваше да се изправи срещу Сию Ван във вторник. Ван ще се класира за четвъртия кръг, където ще се изправи срещу американката Мадисън Кийс в сряда.