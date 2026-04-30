Свободата на словото: "Репортери без граници" отчита най-голямото досега влошаване в световен план

"Репортери без граници" отчита най-голямото досега влошаване на свободата на пресата в световен план.



Според годишния доклад на организацията свободата на пресата е достигнала най-ниското си ниво за съществуването на доклада през последните 25 години. В повече от половината от 180-те страни включени в изследването журналистите работят в тежка или много сериознo застрашена среда.

Съединените щати са отстъпили с цели седем места в сравнение с миналата година.

България е на 71-во място, понижение с едно място спрямо 2025 година. Това се дължи основно на увеличаването на броя на т. нар. "дела-шамари" с цел оказване на натиск срещу журналисти. От страните от ЕС след нас се нареждат Унгария, Кипър и Гърция.