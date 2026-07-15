Сьорен Вареншолд триумфира в най-бързия етап в историята на Тур дьо Франс

Норвежецът Сьорен Вареншолд записа най-значимата победа в кариерата си, след като спечели 11-ия етап от колоездачната Обиколка на Франция. Състезателят на Уно-Екс Мобилити влезе в историята, след като етапът от Виши до Невер се превърна в най-бързия с общ старт в историята на надпреварата.

Вареншолд измина дистанцията от 161,3 километра за 3 часа, 10 минути и 6 секунди, а основната група поддържаше впечатляваща средна скорост от 50,9 км/ч – нов рекорд за Тур дьо Франс.

Решителният момент настъпи в последните 300 метра, когато норвежецът предприе изненадващо ранна атака. Ходът му се оказа печеливш, тъй като Олав Кой от Нидерландия и белгиецът Яспер Филипсен не успяха да го настигнат и финишираха съответно на второ и трето място.

В генералното класиране промени на върха няма. Четирикратният шампион Тадей Погачар продължава да носи жълтата фланелка с аванс от 3:36 минути пред Йонас Вингегор и 4:06 минути пред Ремко Евенепул.

Словенецът остава лидер и в класирането при катерачите, докато датчанинът Мадс Педерсен продължава да оглавява подреждането при спринтьорите и да носи зеленото трико.

В четвъртък предстои 12-ият етап от тазгодишното издание на Тур дьо Франс. Състезателите ще изминат 179,1 километра от пистата „Маникур“ край Невер до Шалон-сюр-Сон по маршрут с преобладаващо равнинен профил, който отново предполага битка между най-добрите спринтьори.