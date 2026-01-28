Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през април с двубой с руснака Арсланбек Махмудов

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри ще се завърне на ринга на 11 април във Великобритания, когато ще се изправи срещу руснака Арсланбек Махмудов.

Мачът ще бъде първият с участието на Фюри, откакто загуби реванша си срещу Олександър Усик през декември 2024 година.

37-годишният британец се оттегли от бокса месец след поражението в двубоя срещу украинеца, но през януари потвърди, че планира завръщане към бокса.

„Развълнуван съм, че се завръщам. Сърцето ми винаги е било и винаги ще бъде в бокса. Някой да каже на краля, че асото се завърна!“, заяви Тайсън Фюри, цитиран от BBC.

Арсланбек Махмудов е с година по-млад от Фюри и е спечелил 21 от 23-те си професионални мача. Балансът на британеца е 34 победи (24 с нокаут), две загуби и едно равенство в 37 срещи.