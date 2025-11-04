Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026

Младият турски нападател Джан Узун, който играе за германския Айнтрахт (Франкфурт), е контузен и ще пропусне световните квалификации в средата на ноември срещу България и Испания, съобщи yazituraspor.com.

19-годишното крило е любимец на фенове и журналисти, а през октомври, преди победата с 6:1 срещу "трикольорите", въпросите към селекционера Винченцо Монтела бяха много по този въпрос. Узун, който се контузи в мача на клубния си тим в Бундеслигата с Хайденхайм и напусна игра, ще се подложи на лечение, което ще отнеме приблизително 5 седмици. Травмата е мускулна и смяна се наложи още преди почивката, като младото момче беше заменено от ветерана Марио Гьотце.

Джан Узун има четири мача за първия отбор на Турция и все още не е отбелязал гол. В срещата в София на 11 октомври той се появи на терена в 69-ата минута на мястото на Арда Гюлер.

Айнтрахт (Франкфурт) гостува на Наполи днес в Шампионската лига от 19:45 часа, а след това приема Майнц в първенството на Германия. Това са и първите две срещи, в които крилото няма да играе. Следва пауза за мачовете на националните отбори.

Турция посреща България на 15 ноември от 20:00 часа на стадиона в Бурса, а на 18-и завършва кампанията с визита на Испания в Севиля.

Испанците са на върха в групата с 12 точки от четири мача, пред Турция с 9 и Грузия с 3. България е на дъното на класирането без актив.