Талон Грикспоор победи Ян-Ленард Щруф след обрат и спечели титлата в Брюксел

Нидерландецът Талон Грикспоор стана шампион на турнира по тенис от сериите АТР 250 на твърди кортове в Брюксел (Белгия) с награден фонд 723 435 евро.

На финала 30-годишният Грикспоор победи германеца Ян-Ленард Щруф с 4:6, 6:3, 6:4 за малко повече от два часа игра и взе първия си трофей този сезон.

Нидерландецът постигна страхотни победи над втория поставен Иржи Лехечка на четвъртфиналите и над третия поставен Франсиско Серундоло на полуфиналите.

„Още една голяма битка. Много, много предизвикателен мач отново. Играли сме няколко пъти преди и всички те бяха невероятни битки, които можеха да завършат по всякакъв начин. Не знам как се развиха нещата. Просто се опитах да остана в мача... намерих добрия си тенис към края“, каза Грикспоор след триумфа.

С победата той подобри резултата си до 4-0 срещу германеца и спечели четвърта титла от АТР и първа, откакто стана шампион в Майорка през юни миналата година.