БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в...
Чете се за: 01:52 мин.
България постави на колене световния шампион в Лигата на...
Чете се за: 04:37 мин.
Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:45 мин.
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца...
Чете се за: 01:30 мин.
Румен Радев: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%
Чете се за: 03:25 мин.
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Чете се за: 00:37 мин.
Иван Шишков за "Хемус": Държавата не може да си...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Фриц се оттегли от турнира в Йистборн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Американецът се отказа в последния момент.

Тейлър Фриц се оттегли от турнира в Йистборн
Снимка: БТА
Слушай новината

Четирикратният шампион Тейлър Фриц (САЩ) се оттегли в последния момент от турнира по тенис на трева в Ийстбърн (Великобритания) с награден фонд 773 465 евро.

Фриц, носител на трофея през 2019, 2022, 2024 и 2025 година, беше поставен под номер 1 и се стремеше към трета поредна титла.

"За съжаление съм принуден да се откажа от участие в Ийстбърн. Чаках до последния възможен момент на загрябвака, за да преценя, защото много исках да играя. Не беше лесно да взема това решение, защото то включва турнир, който означава много за мен. В същото време знам, че това е най-правилното за мен, макар че не го прави по-малко разочароващо", написа 28-годишният американец в социалната мрежа "Х".

Той беше заменен в основната схема от представителя на домакините Феликс Гил, "щастлив губещ" от квалификациите, който ще играе във втория кръг срещу сънародника си и също квалификант Ян Чоински.

Фриц, който в момента е седми в световната ранглиста, прави силен сезон на трева, като в неделя стигна до мача за титлата на турнира в Хале, а седмица по-рано загуби на финала в Щутгарт.

Американецът иска да бъде максимално свеж и готов за започващото на 29 юни Открито първенство на Великобритания по тенис, след като през миналия сезон игра полуфинал на "Уимбълдън".

Свързани статии:

Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн
Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн
Мускулен проблем измъчва аржентинеца.
Чете се за: 01:22 мин.
#тенис турнир в Ийстборн 2026 #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
1
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
2
Празнуваме рождението на св. Йоан Кръстител, днес е и Еньовден
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег Невзоров хвърлят светлина върху незаконните действия
3
Казусът "Баба Алино": Според службите показанията на Олег...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
4
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
5
15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал "Горубляне"
6
Започва разширяване на канализационната мрежа в столичния квартал...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
4
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за...
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския университет получиха своите дипломи
5
293 млади юристи от специалност "Право" в Софийския...
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
6
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...

Още от: Тенис

НА ЖИВО: Григор Димитров - Абедала Шелбайх, 6:2, 1:0
НА ЖИВО: Григор Димитров - Абедала Шелбайх, 6:2, 1:0
Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн Франсиско Серундоло се отказа от турнира в Ийсбърн
Чете се за: 01:22 мин.
Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург Мира Андреева отпадна в Бад Хомбург
Чете се за: 01:40 мин.
Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите в Пловдив Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите в Пловдив
Чете се за: 02:15 мин.
Антъни Генов и Алекс Ганчев продължават към четвъртфиналите на двойки в Пловдив Антъни Генов и Алекс Ганчев продължават към четвъртфиналите на двойки в Пловдив
Чете се за: 01:25 мин.
Стефанос Циципас отново разочарова Стефанос Циципас отново разочарова
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Гълъб Донев: Дефитът за 2026 година ще достигне 5,7% от БВП
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г. Опозицията с коментари за предложения Бюджет 2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия" Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца затвори за часове на Автомагистрала "Тракия"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин Доживотен затвор може да получи убиецът от Угърчин
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Деян Русанов и Иван Стойнев са кандидатите на България за съдии в...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава разследването за насилие над деца в интерната в с. Варненци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Масло почти без мляко: Глобиха две български фирми, които са го...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Изслушването на министър Шишков за Баба Алино прерасна в бурен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ