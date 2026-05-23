Телескоп улови умираща звезда, наподобяваща кристално кълбо, предаде АП. Никога досега умираща звезда не е изглеждала толкова впечатляващо, добавя агенцията.

Телескопът „Джемини Норт“, намиращ се на най-високия хавайски връх Мауна Кеа, улови последните издихания на небесното тяло. Кадърът бе разпространен в четвъртък от лабораторията NOIRLab към Националната научна фондация на САЩ, която отговаря за съоръжението.

Обектът всъщност е двойна звездна система на 1500 светлинни години от нас, получила прозвището мъглявината „Кристално кълбо“ заради обгръщащия я млечнобял сферичен облак, отбелязва АП.

Една светлинна година е равна на близо 10 трилиона километра. Този газов облак се образува, когато в края на своя жизнен път звездата отхвърля външните си слоеве. Оголеното звездно ядро нагрява облака до десетки хиляди градуси, придавайки му ефирно сияние.

Учените вярват, че една от двете орбитиращи звезди в планетарната мъглявина – някога по-голяма от нашето Слънце – вече е угаснала. През 2025 г. телескопът „Джемини Норт“ засне мъглявината, официално известна като NGC 1514. Обработката на цветното изображение бе завършена миналата седмица.