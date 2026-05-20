Модернизираната ракета "Старшип" на "Спейс Екс" е готова за първия си полет

Компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск се подготвя тази седмица да проведе 12-тия безпилотен изпитателен полет на ракетата от следващо поколение "Старшип", съобщи Ройтерс. Това ще бъде първият полет на модернизирания космически апарат, който е ключов за усилията на Илон Мъск да удовлетвори инвеститорите и да навлезе по-дълбоко в космоса, отбеляза агенцията.

Дебютният полет на "Старшип" V3, оборудван с нови функции за поддръжка на бъдещи мисии до Луната и Марс, представлява ключов тест за самия апарат. Модернизираната ракета е от съществено значение за целите на Мъск за драстично намаляване на разходите за изстрелване, разширяване на сателитния му бизнес "Старлинк" и преследване на амбиции, вариращи от орбитални центрове за данни до човешки междупланетни мисии, допълва Ройтерс.

Извисяващата се космическа ракета, състояща се от горната степен на астронавтския кораб "Старшип", монтиран върху неговата ракета-носител "Супер хеви", трябва да бъде изстреляна най-рано в четвъртък, съобщиха от компанията късно в понеделник. Целта е излитането да се осъществи от нейната база "Старбейс" в Тексас, на брега на Мексиканския залив.

Освен че ще бъде дебютен полет както за версията V3 на "Старшип", така и за 'Супер хеви", 12-ият изпитателен полет ще отбележи и първото излитане от нова стартова площадка, проектирана за по-мощната ракета.

Едно от основните подобрения на ракетата-носител е обновяването на нейните 33 двигателя "Раптор", които вече генерират по-голяма тяга, въпреки че конструкцията им тежи значително по-малко.

Ключов критерий за успех при бъдещите изпитателни полети ще бъде приземяването и прибирането на "Старшип" и на ускорителя "Супер хеви" след изстрелване, тъй като те се разработват като апарати за многократна употреба.

От "Спейс Екс" заявиха, че при това изстрелване няма да правят опити за безопасно приземяване или прибиране на нито една от двете части на космическия кораб. Целите на теста обаче включват изпълнението на няколко маневри за връщане от страна на ускорителя и на самия „Старшип“, включително контролирано включване на двигателите за кацане, преди всеки апарат да се приводни в океана.

Снимки: БТА

Очаква се "Супер хеви" да падне в Мексиканския залив около седем минути след излитането. "Вълнуващото кацане" на "Старшип", както го определят от "Спейс Екс", се предвижда около час по-късно в Индийския океан, отбелязва Ройтерс.