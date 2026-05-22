"Спейс Екс" отложи изстрелването на "Старшип" заради технически проблем

Американската компания "Спейс Екс" отложи 12-ия тестов полет на мегаракетата "Старшип V3" от Тексас и обяви, че ще направи нов опит за този рискован тестов полет, предадоха осведомителните агенции.

Полетът на "Старшип V3", без екипаж и с десетки подобрения, специално предназначени за изстрелвания на сателити "Старлинк" и лунните мисии на НАСА, трябваше да бъде ключов за апарата след месеци забавяне.

Евентуален успех ще повлияе на доверието на инвеститорите в "Спейс Екс" преди определеното като най-голямото първично публично предлагане в историята, което се очаква да е на стойност 1,75 трилиона долара , отбелязва Ройтерс.

Компанията отмени старта на мегаракетата секунди преди планираното излитане, след като отброяването беше прекъсвано многократно поради технически проблеми, които се оказа, че не могат да бъдат отстранени.

"Старшип" може да се използва многократно, като за разработката компанията е похарчила повече от 15 милиарда щатски долара.

Мегаракетата беше тествана за първи път през април 2023 г., но мисията завърши с експлозия минути след старта. При последващи тестове горната ѝ степен успя да достигне космоса и да кацне по контролиран начин в Индийския океан, въпреки че няколко по-ранни полета не оправдаха очакванията. През октомври м.г. успешно беше осъществен 11-ият тестови полет на мегаракетата.