БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Спейс Екс" отложи изстрелването на "Старшип" заради технически проблем

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Още
Запази
модернизираната ракета старшип спейс екс готова първия полет
Слушай новината

Американската компания "Спейс Екс" отложи 12-ия тестов полет на мегаракетата "Старшип V3" от Тексас и обяви, че ще направи нов опит за този рискован тестов полет, предадоха осведомителните агенции.

Полетът на "Старшип V3", без екипаж и с десетки подобрения, специално предназначени за изстрелвания на сателити "Старлинк" и лунните мисии на НАСА, трябваше да бъде ключов за апарата след месеци забавяне.

Евентуален успех ще повлияе на доверието на инвеститорите в "Спейс Екс" преди определеното като най-голямото първично публично предлагане в историята, което се очаква да е на стойност 1,75 трилиона долара , отбелязва Ройтерс.

Компанията отмени старта на мегаракетата секунди преди планираното излитане, след като отброяването беше прекъсвано многократно поради технически проблеми, които се оказа, че не могат да бъдат отстранени.

"Старшип" може да се използва многократно, като за разработката компанията е похарчила повече от 15 милиарда щатски долара.

Мегаракетата беше тествана за първи път през април 2023 г., но мисията завърши с експлозия минути след старта. При последващи тестове горната ѝ степен успя да достигне космоса и да кацне по контролиран начин в Индийския океан, въпреки че няколко по-ранни полета не оправдаха очакванията. През октомври м.г. успешно беше осъществен 11-ият тестови полет на мегаракетата.

#мегаракета Старшип # изстрелване #старшип #Спейс Екс

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
1
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
5
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Наука и технологии

Телескоп улови умираща звезда, наподобяваща кристално кълбо
Телескоп улови умираща звезда, наподобяваща кристално кълбо
Роувърът „Пърсивиърънс“ измина почти 42 км в търсене на признаци за древен живот на Марс Роувърът „Пърсивиърънс“ измина почти 42 км в търсене на признаци за древен живот на Марс
Чете се за: 04:25 мин.
Модернизираната ракета "Старшип" на "Спейс Екс" е готова за първия си полет Модернизираната ракета "Старшип" на "Спейс Екс" е готова за първия си полет
Чете се за: 03:10 мин.
Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената Телескопът „Джеймс Уеб“ откри една от най-старите галактики във Вселената
Чете се за: 01:40 мин.
От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция От "Спейс Екс" изпратиха товарен кораб към Международната космическа станция
5301
Чете се за: 00:32 мин.
Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс Апаратът „Психея“ на НАСА прелита покрай Марс
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ