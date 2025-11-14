БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази

В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който можем да намерим допирни точки, обясни финансовият министър

теменужка петкова бюджет 2026 отразява случващото политическия живот нас последните години
Слушай новината

Проектобюджетът за 2026 г., който вече е внесен в Народното събрание, е пряк резултат от политическата нестабилност и "популизма в публичните финанси" през последните четири години, коментира в "Панорама" министърът на финансите Теменужка Петкова. По думите ѝ най-острите критици на бюджета са именно политиците, които са заложили настоящите финансови параметри още през 2021 - 2023 г.

"Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години, отразява резултатите от политическата нестабилност, от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси и този бюджет е такъв, какъвто е предвиден съгласно действащото законодателство", заяви тя.

  • Гледайте целия разговор с Теменужка Петкова в "Панорама"

Петкова подчерта, че в коалицията са разгледани варианти, но "това е бюджетът, по който можеше да се постигне баланс" между политическите партньори.

"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.

По думите ѝ ръстът на разходите е резултат и от решението от 2023 г. минималната работна заплата да бъде обвързана със средната. "Скокът в социалните разходи е налице. Това е една от причините бизнесът да протестира", каза Петкова и припомни, че ГЕРБ "още тогава предупредиха, че това ще доведе до финансов дисбаланс".

"През всички години, в които ГЕРБ управлява, ние сме стояли зад българския бизнес и сме работили така, че българският бизнес да бъде поставен в една благоприятна и конкуретоспособна среда, която да му даде възможност да се развива. Това, което ние правим за бизнеса и всички усилия, които полагаме, са насочени натам", заяви Теменужка Петкова.

Петкова аргументира увеличението на осигурителните вноски с два процентни пункта, като заяви, че пенсионната система трупа огромни дефицити. "Трансферът от държавния бюджет за пенсии достига 12 млрд. лева през 2025 г., три пъти повече спрямо 2018 г.", уточни тя.

"Тези средства представляват преразпределение на данъците на всички нас", подчерта тя.

Относно назначението на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл", министърът посочи, че той има опит в контролните дейности. Петкова уточни, че приходите, събрани от НАП и Агенция "Митници", са с 7,7 млрд. лева повече спрямо миналата година.

"Румен Спецов има сериозен опит по отношение контрола върху всички сектори от икономическия спектър на страната ни. След като е приел това предизвикателство да бъде особен управител в този момент, да, очевидно е преценил своите възможности и правителството днес със свое решение го одобри за тази позиция", заяви Петкова в отговор на въпроса разбира ли той от енергетика.

#Бюджет 2026 #Лукойл #Теменужка Петкова #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните активи на "Лукойл"
1
Американска компания проучва възможностите да купи чуждестранните...
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради особения управител в "Лукойл"
2
Премиерът Желязков свиква извънредно Съвета по сигурността заради...
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
3
Наркодилъри предлагат на деца дрога, опакована в пликчета за лакомства
Министърът на икономиката предлага за особен управител на "Лукойл България" Румен Спецов
4
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
5
Масирана руска атака в Киев: Ударен е и черноморският град Новоросийск
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството
6
Асен Василев за Румен Спецов: Това е доста лоша шега на правителството

Най-четени

Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
1
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
4
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
5
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Финанси

Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
В помощ на възрастните хора в Кюстендилско: Ученици разработиха брошури за въвеждане на еврото В помощ на възрастните хора в Кюстендилско: Ученици разработиха брошури за въвеждане на еврото
Чете се за: 02:00 мин.
След провала на Тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026 След провала на Тристранния съвет: Работодателите с критики към Бюджет 2026
Чете се за: 03:07 мин.
След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива? След санкциите срещу "Лукойл" - какви са очакванията на търговците на горива?
Чете се за: 01:35 мин.
Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание Без тристранен диалог – кабинетът внася Бюджет 2026 в Народното събрание
Чете се за: 01:27 мин.
Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените Механизмът за еврото: Има констатирани 65 случая на необосновано повишаване на цените
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на дружествата от групата "Лукойл" в България
Официално назначен: Румен Спецов е особеният управител на...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител Опозицията с остри критики към избора на Румен Спецов за особен управител
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни? Промени в пенсионното осигуряване: Как ще се управляват парите ни?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Раздадоха годишните награди на Съюза на българските журналисти -...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втора градска болница пропада: Две сгради потъват и се напукват
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Вълна от реакции след реформата в паркирането в София
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
За три години 0% увеличение: Какви са заплатите в Националната...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ