Теменужка Петкова: Бюджет 2026 отразява случващото се в политическия живот у нас в последните 4 години

Проектобюджетът за 2026 г., който вече е внесен в Народното събрание, е пряк резултат от политическата нестабилност и "популизма в публичните финанси" през последните четири години, коментира в "Панорама" министърът на финансите Теменужка Петкова. По думите ѝ най-острите критици на бюджета са именно политиците, които са заложили настоящите финансови параметри още през 2021 - 2023 г.

"Този бюджет отразява всичко това, което се случи в политическия живот на страната от последните 4 години, отразява резултатите от политическата нестабилност, от 2021-ва насам, отразява резултатите от популизма, свързан с управлението на публичните финанси и този бюджет е такъв, какъвто е предвиден съгласно действащото законодателство", заяви тя.

Петкова подчерта, че в коалицията са разгледани варианти, но "това е бюджетът, по който можеше да се постигне баланс" между политическите партньори.

"В хода на подготовката на Бюджет 2026, в рамките на коалицията, ние проведохме поредица от дебати. Обсъдихме не един и два варианта на проект на бюджета. В рамките на коалицията беше взето решение, че това е бюджетът, в който ние можем да намерим някакви допирни точки. Добре знаете, коалицията е съставена от много различни политически субекти и задачата е много трудна", обясни Петкова.

По думите ѝ ръстът на разходите е резултат и от решението от 2023 г. минималната работна заплата да бъде обвързана със средната. "Скокът в социалните разходи е налице. Това е една от причините бизнесът да протестира", каза Петкова и припомни, че ГЕРБ "още тогава предупредиха, че това ще доведе до финансов дисбаланс".

"През всички години, в които ГЕРБ управлява, ние сме стояли зад българския бизнес и сме работили така, че българският бизнес да бъде поставен в една благоприятна и конкуретоспособна среда, която да му даде възможност да се развива. Това, което ние правим за бизнеса и всички усилия, които полагаме, са насочени натам", заяви Теменужка Петкова.

Петкова аргументира увеличението на осигурителните вноски с два процентни пункта, като заяви, че пенсионната система трупа огромни дефицити. "Трансферът от държавния бюджет за пенсии достига 12 млрд. лева през 2025 г., три пъти повече спрямо 2018 г.", уточни тя.

"Тези средства представляват преразпределение на данъците на всички нас", подчерта тя.

Относно назначението на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл", министърът посочи, че той има опит в контролните дейности. Петкова уточни, че приходите, събрани от НАП и Агенция "Митници", са с 7,7 млрд. лева повече спрямо миналата година.