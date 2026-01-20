Днес времето ще е предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и да се вплътнява. Вятърът ще е слаб, най-често от изток.

Температурите ще останат ниски – между минус 1 и 4 градуса, като в Североизточна България ще е по-студено. В София максималната температура ще е около 1 градус.

В планините ще бъде слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

На 1200 метра температурата ще е около минус 2 градуса, а на 2000 метра – около минус 6.

Над Черноморието също ще преобладава слънчево време. Преди обяд над крайните южни райони ще има повече ниска облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от север, а следобед ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 3 и 5 градуса. Морската вода е 6–9 градуса, а вълнението – 2–3 бала.

В София слънцето изгрява в 7:51 ч. и залязва в 17:24 ч., а денят продължава 9 часа и 33 минути. Луната е във фаза два дни след новолуние.