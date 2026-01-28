БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж

Мъж на 58 години е загинал при тежка катастрофа, станала тази сутрин на главен път I - 3 край село Телиш. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) в Плевен Мариана Цветкова.

Инцидентът е станал на заледен участък. Шофьорът на тежкотоварен автомобил с влекач – 46-годишен, придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е шофьорът на лекия автомобил – 58-годишен, допълни Цветкова.

Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на Районното управление в Червен бряг, „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Червен бряг.

Извършват се огледи и първоначални процесуално-следствени действия. Районът е обезопасен, а движението се регулира, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена, каза още говорителят на полицията в Плевен.

Трима души са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, а ранени са 18, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 17.

