БНТ 3 ще излъчи спускането в Кран Монтана

Поредният уикенд в Световната купа по алпийски дисциплини ни отвежда в Кран Монтана, където ни очакват шеметни скорости.

Още едно спускане и още един случай, в който Марко Одермат е абсолютен фаворит, след като до момента през сезона е бил на подиума във всяко едно състезание в дисциплината.

Може ли обаче сънародникът му Франю фон Алмен да го сюрпризира? Способен ли е на ново чудо италианецът Джовани Францони?

В неделя, 1 феврари, ще летим с над 100 километра в час в Швейцарските Алпи.

