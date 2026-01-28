Калояна Налбантова отпадна на старта на международния турнир по бадминтон от сериите „World Tour Super 300“ в Патумван (Тайланд)

Калояна Налбантова допусна поражение в първия кръг на международния турнир по бадминтон от сериите „World Tour Super 300“ в Патумван (Тайланд) с награден фонд 250 хиляди долара.

Националката отстъпи в оспорван мач пред шестата поставена в схемата Цян Си Хан (Китай) с 21:10, 16:21, 12:21 за 57 минути на корта.

Налбантова, която е единствената българка в надпреварата, спечели убедително първия гейм, а във втория игра равностойно до средата, след което съперничката й натрупа преднина и успя да изравни резултата. В третата част китайката взе аванс от 12:5 и без проблеми затвори мача.