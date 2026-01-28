Гледайте по БНТ 3 в събота паралелния гигантски слалом в Рогла

Елитът в Световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини се отправя към Рогла за още едно съревнование преди кулминацията на сезона.

Словенският курорт е последната спирка за кервана преди Зимните олимпийски игри в Италия и всички състезатели ще искат да направят финални настройки за най-важното състезание.

Ще има ли нови силни български изяви, които да ни стоплят в студеното януарско време? Разберете в събота! Паралелният гигантски слалом започва в 14:00 по БНТ 3.