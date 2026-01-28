БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
20 спортисти от Русия и Беларус ще участват с неутрален статут на Зимните олимпийски игри в Италия

20 спортисти от Русия и Беларус ще участват с неутрален статут на Зимните олимпийски игри в Италия
Общо 13 руски спортисти ще участват с неутрален статут на Олимпийските игри в Милано-Кортина, след като поканите от МОК бяха потвърдени.

Преди четири години руският отбор беше с над 200 състезатели на Игрите в Пекин 2022, които приключиха четири дни преди военното нахлуване на Русия в Украйна, което доведе до изключването на руските спортисти от голяма част от международните спортове.

Седем представители на Беларус са поканени на Зимните олимпийски игри, които започват на 6 февруари. Представителите на двете нации няма да използват национална идентичност - цветове, знаме или химн и няма да участват в парада на спортистите по време на церемонията по откриването.

Неутрален статут може да бъде одобрен от Международния олимпийски комитет за спортисти в индивидуални спортове, за които е преценено, че не са подкрепяли активно войната на своите страни срещу Украйна и които не са наети по договор към военните или държавните служби за сигурност.

Двама руски спортисти и един от Беларус са поканени да се състезават в алпийските ски на Олимпийските игри, въпреки че никой от тях не е претендент за медал. Юлия Плешкова е стартирала в три състезания от Световната купа този сезон (с най-добър резултат 40-о място в спускане) и трябва да участва по-късно тази седмица в Кран-Монтана (Швейцария).

Семьон Ефимов и Мария Шканова от Беларус се състезават в слалома, въпреки че никой от двамата не се е класирал за втория манш в старта от Световната купа този месец.

В шейните МОК заяви, че е поканил руснаците Даря Олесик и Павел Репилов. Олесик беше първата рускиня, която стартира на Световната купа по шейни от почти четири години, когато се състезаваше миналия месец в Лейк Плесид. Репилов стана сребърен медалист на Зимните младежки олимпийски игри в Лозана през 2020-а.

Най-сериозните претенденти за медали на Олимпийските игри са фигуристите Аделия Петросян и Петр Гуменик.

Русия все още е наказана, както беше на летните олимпийски игри в Париж 2024, в отборните спортове като хокея на лед.

На Олимпиадата в Пекин 2022 руските спортисти спечелиха 32 медала, включително пет златни.

