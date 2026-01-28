Метрото има рожден ден: На 28 януари се навършват 28 години от пускането на първите мотриси

На 28 януари се навършват 28 години от официалния старт на експлоатацията на столичното метро.

"За този период „Метрополитен” ЕАД се утвърди като гръбнакът на столичния транспорт с предоставянето на надеждна, безопасна и устойчива транспортна услуга, която в даден период е била и единственият обществен начин за придвижване в столицата", съобщават от дружеството.

До края на тази година столичани ще имат възможността да се възползват от новите 3 километра и 3 метростанции под бул. „Владимир Вазов”, както и от удобството на новите влакове, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация.

След завършването в срок на текущите проекти, до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт ще е над 45% или над 650 хил. пътници дневно.