БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 1 август пускат нов 3-километров участък и три нови метростанции

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
До 1 август пускат нов 3-километров участък и три нови метростанции
Слушай новината

През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне", съобщиха от Столичната община във Фейсбук. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август.

Новият участък е завършен на 93%, релсовият път вече е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности. Трите нови станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река" и "Левски Г" и западните части на столицата – "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня", съобщиха от общинската администрация. Разширението е част от дългосрочната програма за развитие на метрото, в рамките на която през 2026 - 2027 г. се предвижда пускането на общо 10 нови метростанции, допълниха от администрацията.

Днес около 470 000 души използват метрото всекидневно, като то осигурява по-бързо и спокойно пътуване, намалява автомобилния трафик и допринася за по-чист въздух в София, посочва в публикацията кметът на столицата Васил Терзиев.

Развитието на метрото продължава, като през тази година е планирано откриването на три нови станции под бул. "Владимир Вазов", а през 2027 г. – на още седем. Очакванията са това да доведе до по-малко задръствания и повече време за жителите на столицата.

#софийското метро #Столичната община #нови метростанции

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
5
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
6
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Полицията във Варна издирва заподозрян за убийство
Полицията във Варна издирва заподозрян за убийство
Агресивно куче нападна млада жена в Казанлък Агресивно куче нападна млада жена в Казанлък
Чете се за: 01:42 мин.
18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител? 18-годишно момче сложи край на живота си заради тормоза от учител?
Чете се за: 02:20 мин.
Заради протеста на превозвачите от Западните Балкани отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол" Заради протеста на превозвачите от Западните Балкани отлагат реконструкцията на тунела "Топли дол"
Чете се за: 03:35 мин.
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз" Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
Чете се за: 01:40 мин.
Един човек загина в катастрофа на пътя между Монтана и Враца Един човек загина в катастрофа на пътя между Монтана и Враца
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на партийния терен (ОБЗОР)
Нови политически коментари за излизането на Румен Радев на...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
"Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев "Референдум": Всеки втори българин очаква да види нови лица в проекта на Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова Седмица на консултации за служебен премиер: Рая Назарян първа се срещна с президента Илияна Йотова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
6 села в община Ардино са откъснати от света, след като река Арда...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
България изрази критики към подхода на Скопие в диалога за ЕС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Треска за злато – кои държави забогатяха от войните?
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ