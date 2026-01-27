До 1 август пускат нов 3-километров участък и три нови метростанции

През тази година софийското метро ще се разшири с нов 3-километров участък и три нови метростанции под бул. "Владимир Вазов" в район "Подуяне", съобщиха от Столичната община във Фейсбук. Очаква се трасето да влезе в експлоатация до 1 август.

Новият участък е завършен на 93%, релсовият път вече е положен, а в момента се изпълняват довършителни дейности. Трите нови станции ще осигурят бърза и удобна връзка за над 45 000 пътници между кварталите "Хаджи Димитър", "Сухата река" и "Левски Г" и западните части на столицата – "Овча купел" 1 и 2 и "Горна баня", съобщиха от общинската администрация. Разширението е част от дългосрочната програма за развитие на метрото, в рамките на която през 2026 - 2027 г. се предвижда пускането на общо 10 нови метростанции, допълниха от администрацията.

Днес около 470 000 души използват метрото всекидневно, като то осигурява по-бързо и спокойно пътуване, намалява автомобилния трафик и допринася за по-чист въздух в София, посочва в публикацията кметът на столицата Васил Терзиев.

Развитието на метрото продължава, като през тази година е планирано откриването на три нови станции под бул. "Владимир Вазов", а през 2027 г. – на още седем. Очакванията са това да доведе до по-малко задръствания и повече време за жителите на столицата.