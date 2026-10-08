Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали край карловското село Каравелово

Тежка катастрофа с жертва и четирима пострадали е станала днес на пътя между карловските села Каравелово и Климент. Сигналът за инцидента е подаден около 11.30 часа на телефон 112. По предварителни данни 61-годишният водач на лекия автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е ударил челно в микробус.

При сблъсъка на място е загинала 83-годишна пътничка от леката кола. Водачът на автомобила, както и друг негов пътник - 75-годишен, са транспортирани в болница. Медицинска помощ се оказва и на 41-годишната шофьорка на микробуса и нейния 32-годишен спътник.

Местопроизшествието е запазено от служители на РУ – Карлово, а трафикът в района се отклонява по обходни маршрути.

Причините и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват.