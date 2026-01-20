Тежки тренировки и здрави спаринги за боксьорите ни на Белмекен

Националният ни отбор за мъже се готви на пълни обороти за големите битки, които го очакват тази година. В понеделник треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев събраха 18-те най-добри български боксьори на лагер в Белмекен, където ще останат в следващите 20 дни. И още от първите часове на високопланинската база започнаха с тежките занимания и здрави спаринги.

Заедно с нашите национали подготовка водят и първите състави на Австрия, Северна Македония и Косово.