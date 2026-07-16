Тим Мерлие спечели 12-ия етап от Тур дьо Франс

Тим Мерлие от отбора на Соудал Куик-Степ спечели 12-ия етап от 113-ото издание на Тур дьо Франс, след като беше най-бърз в спринта след 179,1 километра от Невер до Шалон-сюр-Сон.

Белгиецът пресече финалната линия за 3:38:53 часа и записа трета етапна победа в тазгодишната Обиколка на Франция. Втори със същото време завърши нидерландецът Олав Кой, а трети остана сънародникът на победителя Яспер Филипсен.

Финалният спринт беше помрачен от масово падане на около 300 метра преди финала. Инцидентът започна след сблъсък с участието на колумбиеца Фернандо Гавирия и доведе до падането на още няколко колоездачи, което блокира основната група.

Заради инцидента организаторите присъдиха на всички състезатели времето на победителя в етапа.

В генералното класиране начело остава словенецът Тадей Погачар, който запазва аванса си пред Йонас Вингегор и Ремко Евенепул. Погачар продължава да води и в класирането при катерачите, докато лидер при спринтьорите е Мадс Педерсен.

В петък предстои 13-ият етап от надпреварата с дължина 205,8 километра между Дол и Белфор.