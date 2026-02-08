Титла за Йоан Танев на европейското по карате

Йоан Танев спечели европейската титла в категория до 57 килограма кумите при кадетите на европейското първенство по карате за кадети, юноши, жени и мъже до 21 години в Лимасол (Кипър). В битката за златото той постигна категоричен успех над Акиле Джулиани от Италия с 8:3.

Танев поведе след първите 10 секунди, след което позволи на италианеца да го обърне до 1:2. Последва обаче невероятна игра от младия български национал, който направи 6 безответни точки и поведе със 7:2. До края двамата си размениха по една точка за крайното 8:3.

България приключва Евро 2026 с два медала - на Йоан Танев и на Божидар Сотиров - бронз в категория над 76 килограма кумите при юношите.

Николай Цанев завърши пети при до 76 кг, а Никола Михайлов и Стефани Георгиева са седми в своите категории до 68 и до 61 кг.