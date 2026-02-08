БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Титла за Йоан Танев на европейското по карате

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Българинът над всички в категория до 57 килограма кумите при кадетите.

Титла за Йоан Танев на европейското по карате
Слушай новината

Йоан Танев спечели европейската титла в категория до 57 килограма кумите при кадетите на европейското първенство по карате за кадети, юноши, жени и мъже до 21 години в Лимасол (Кипър). В битката за златото той постигна категоричен успех над Акиле Джулиани от Италия с 8:3.

Танев поведе след първите 10 секунди, след което позволи на италианеца да го обърне до 1:2. Последва обаче невероятна игра от младия български национал, който направи 6 безответни точки и поведе със 7:2. До края двамата си размениха по една точка за крайното 8:3.

България приключва Евро 2026 с два медала - на Йоан Танев и на Божидар Сотиров - бронз в категория над 76 килограма кумите при юношите.

Николай Цанев завърши пети при до 76 кг, а Никола Михайлов и Стефани Георгиева са седми в своите категории до 68 и до 61 кг.

#Йоан Танев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
3
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
4
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог Неделчо Стойчев
5
Случаят "Петрохан" - коментар на криминалния психолог...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Други спортове

Спортни новини 08.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 08.02.2026 г., 20:50 ч.
Почина селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев Почина селекционерът на мъжкия национален отбор по хандбал Илиян Василев
Чете се за: 04:10 мин.
Днес на Игрите - 08.02.2026 г. Днес на Игрите - 08.02.2026 г.
Петър Панков: Представянето на нашите състезатели дава представа за нивото на българското ски бягане Петър Панков: Представянето на нашите състезатели дава представа за нивото на българското ски бягане
Чете се за: 01:57 мин.
Биатлонистите ни категорични: Можехме да се представим по-добре Биатлонистите ни категорични: Можехме да се представим по-добре
Чете се за: 02:37 мин.
Весела Лечева: Целият отбор има участие в този медал Весела Лечева: Целият отбор има участие в този медал
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата Тервел Замфиров: Чувствам се, сякаш съм си свършил работата
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
"Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров "Героят на България днес": Президентът Илияна Йотова поздрави Тервел Замфиров
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП Сергей Станишев за избора на Крум Зарков: Оптимист съм за бъдещето на БСП
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Протести и сблъсъци: Милано извън Олимпийските игри
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Иран заплаши: Ще продължи да обогатява уран, дори в случай на война
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съветът за мир: Тръмп организира първо заседание на 19 февруари
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Забраняват социалните мрежи в Чехия за лица под 15-годишна възраст?
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ