Тодор Колев: Имаше малко напрежение у някои футболисти

Старши треньорът на Севлиево е уверен във възможностите на възпитаниците си, въпреки напрежението в мача с ЦСКА.
Треньорът на Севлиево - Тодор Колев, говори след загубата с 1:2 от ЦСКА за Купата на България.
Той каза, че е имало напрежение у някои играчи, а ако севлиевци играят така, ще имат голям успех.
„Не успяхме да вкараме от малкото ситуации, които имахме, допуснахме много положения пред нашата врата. Преди мача им казах, че този двубой е празник за града и за тях, да дадат всичко от себе си, имаше малко напрежение у някои футболисти, но като цяло съм доволен. Липсваше ни малко майсторство пред гола“, сподели Колев.
Наставникът е уверен във възможностите на възпитаниците си.
“Показаха добър футбол момчетата, това трябва да е летвата, така ако играят срещу опонентите от Б група, ще имаме голям успех. Имаме добър отбор, нови момчета, но мисля, че ще се получат нещата. Отсега започват да се възстановяват момчетата, защото имаме тежък мач с Дунав Русе, за нас всеки мач е финал. Трябва да побеждаваме“, добави Колев.