Тодор Колев: Имаше малко напрежение у някои футболисти

Треньорът на Севлиево - Тодор Колев, говори след загубата с 1:2 от ЦСКА за Купата на България.

Той каза, че е имало напрежение у някои играчи, а ако севлиевци играят така, ще имат голям успех.

„Не успяхме да вкараме от малкото ситуации, които имахме, допуснахме много положения пред нашата врата. Преди мача им казах, че този двубой е празник за града и за тях, да дадат всичко от себе си, имаше малко напрежение у някои футболисти, но като цяло съм доволен. Липсваше ни малко майсторство пред гола“, сподели Колев.

Наставникът е уверен във възможностите на възпитаниците си.