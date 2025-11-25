Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс

Бенфика победи Аякс с 2:0 в мач от 5-ия кръг на Шампионска лига. С успеха португалците спечелиха първите си точки в турнира този сезон.

Гостите откриха резултата на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам още в 6-ата минута. Витеслав Ярош изби удар с глава на Ричард Риос Монтоя, но Самуел Дал бе точен при добавката.

Първият точен изстрел за домакините бе на сметката на Дави Клаасен, но Анатолий Трубин се справи с него.

След почивката Анатолий Трубин отрази шутове на Раян Бунида и Оскар Глох, за да се поздрави със суха мрежа.

В последната минута от редовното време възпитаниците на Жозе Моуриньо подпечатаха успеха си. Леандро Барейро.

Бенфика се изкачи до 28-ото място в класирането с актив от 3 точки. Аякс остава на последната 36-а позиция в подреждането без спечелена точка.