ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА победи Севлиево и продължава напред за Купата на България

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Столичани се наложиха с 2:1.

Севилиево - ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на ЦСКА се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. Столичани се наложиха с 2:1 като гост над Севлиево. Сейни Санянг и Мохамед Брахими се разписаха за "червените". Добрин Петров беше точен за домакините.

Треньорът на "червените" Христо Янев направи редица промени в състава в сравнение с последните шампионатни мачове и това позволи на Севлиево да бъде равностоен в големи периоди от мач.

ЦСКА поведе в резултата в 38-а минута, когато левият бек Сейни Санянг засече с глава отлично центриране от дясно на Илиан Илиев.

Влезлият като резерва Мохамед Брахими удвои преднината на "червените" в 60-а минута.

Севлиевци върнаха един гол в 64-а минута чрез Добрин Петров, а в оставащите минути до края домакините дори имаха ситуации да изравнят резултата и да опитат да поднесат сензация. Пет минути преди края бившият играч на ЦСКА Едвин Джеси центрира и само сантиметри не достигнаха на Караянис да засече топката в мрежата на Бусато.

ЦСКА е финалист в турнира от миналия сезон.

Свързани статии:

Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив)
Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив)
Тимът от София спечели гостуването си с 2:1 след победен гол на...
Чете се за: 00:57 мин.
Черно море преодоля Миньор след силно второ полувреме
Черно море преодоля Миньор след силно второ полувреме
Варненци се наложиха с 3:0 и се класираха за осминафиналите в...
Чете се за: 00:42 мин.
#ФК Севлиево #Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК ЦСКА София

