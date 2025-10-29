Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив)

Славия се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България, след като спечели с 2:1 гостуването си на третодивизионния Спартак в Пловдив.

Двата тима изиграха интересен двубой, в който "белите" поведоха чрез Кристиян Балов в 28-мата минута, но до почивката "гладиаторите" изравниха с попадение на Александър Димов.

Победният гол за столичния тим бе дело на Мартин Георгиев в началото на втората част. До края на мача пък и двата отбора по веднъж уцелиха греда.

Все пак Славия удържа аванса си и така продължава напред към осминафиналите в турнира.

Друг елитен тим – Ботев (Враца) нямаше проблем при визитата си на Загорец и го победи с изразителното 4:1, за да заслужи място на осминафиналите в турнира.