Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Славия не сгреши срещу Спартак (Пловдив)

Спорт
Тимът от София спечели гостуването си с 2:1 след победен гол на Мартин Георгиев.

Славия – Арда, Славия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Славия се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България, след като спечели с 2:1 гостуването си на третодивизионния Спартак в Пловдив.

Двата тима изиграха интересен двубой, в който "белите" поведоха чрез Кристиян Балов в 28-мата минута, но до почивката "гладиаторите" изравниха с попадение на Александър Димов.

Победният гол за столичния тим бе дело на Мартин Георгиев в началото на втората част. До края на мача пък и двата отбора по веднъж уцелиха греда.

Все пак Славия удържа аванса си и така продължава напред към осминафиналите в турнира.

Друг елитен тим – Ботев (Враца) нямаше проблем при визитата си на Загорец и го победи с изразителното 4:1, за да заслужи място на осминафиналите в турнира.

