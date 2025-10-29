Черно море преодоля Миньор след силно второ полувреме

Отборът на Черно море се класира за осминафиналите в турнира за Купата на България. Елитният тим се наложи с 3:0 при гостуването си на Миньор (Перник).

И трите попадения паднаха след почивката. Густаво Франса откри за тима на Илиан Илиев в 51-та минута, а Селсо Сидни добави нови два гола.

Така варненци се присъединиха към пловдивските Ботев и Локомотив, Локомотив (София), Добруджа, Спартак Варна и Арда, които вече са осминафиналисти.

В края на седмицата Черно море приема шампиона Лудогорец в сблъсък в Първа лига.