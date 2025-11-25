Юнион Сен Жилоа спечели гостуването си на Галатасарай с гол на Промис Дейвид

Юнион Сен Жилоа победи Галатасарай с минималното 1:0 в мач от 5-ия кръг на Шампионска лига. Промис Дейвид отбеляза победния гол след паузата.

През първото полувреме на стадион "Рамс Парк" в Истанбул гредата спря и двата отбора. В 27-ата минута Габриел Сара шутира в дясната греда. 13 минути по-късно Рос Сайкс засече с глава центриране от ъглов удар на Ануар Аит Ел Хадж, но стреля в напречната греда.

След почивката белгийците откриха резултата. Промис Дейвид стреля от движение след подаване по земя в наказателното поле на Адем Зорган.

В 53-ата минута Арда Юняй замени контузения Исмаил Якобс. В 80-ата минута защитникът получи жълт картон, а в предпоследната минута на редовното време бе изгонен след втори жълт картон за настъпване на резервата Софиан Буфал.

Юнион Сен Жилоа се изкачи до 18-ото място в класирането с актив от 6 точки. Галатасарай остава на 9-ата позиция в подреждането с 9 пункта.