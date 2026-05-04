Тодор Неделев аут от сметките на Ботев Пловдив

Ботев Пловдив понесе тежък удар в най-важната част от сезона. „Канарчетата“ няма да разчитат на своя капитан в близко бъдеще. От сметките на пловдивчани отпадна Тодор Неделев, обявиха днес официално от клуба. Бившият национал е със скъсана предна кръстна връзка на коляното и ще претърпи операцията.

За лошата новина на халфа потвърди направеният днес ядрено-магнитен резонанс. 33-годишният футболист получи травмата по време на дуела за Пловдив срещу Локомотив преди ден. Контузията на играча на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Очаква се в следващите дни един от лидерите на „жълто-черните“ да бъде опериран, като на този етап няма яснота колко време ще бъде извън игра.

През този сезон Неделев, който бе преотстъпен от Лудогорец, има на сметката си 29 мача, за които записа 4 гола и 6 асистенции с екипа на Ботев.