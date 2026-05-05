Тодор Симов: Най-важното във футбола е постоянството

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов акцентира върху липсата на постоянство в представянето на своя отбор след равенството 2:2 при гостуването на Локомотив София в плейофите на Първа лига.

Врачани водеха с 2:0 на почивката, но през второто полувреме допуснаха изравняване и пропуснаха възможността да увеличат преднината си пред съперника в класирането.

"И двата отбора можем да съжаляваме, че не спечелихме. Не знам защо не започнахме второто полувреме така, както играхме през първото. 2:0 е коварен резултат и ранният гол след почивката ни стъписа“, коментира Симов.

Наставникът отбеляза, че тимът му показва добри периоди в играта си, но не успява да задържи това ниво през целия двубой.

"Втори мач поред правим силно първо полувреме, но трябва да сме постоянни. Не може да играем на ниво само 20 минути или едно полувреме“, добави той.

Симов подчерта, че въпреки гарантираното място в елита, в отбора няма отпускане и амбицията остава висока.