Локомотив София се изтупа от прахта и измъкна точка срещу Ботев Враца в голово шоу в "Надежда“

Локомотив София и Ботев Враца завършиха 2:2 в интригуващ като качество двубой от 33-ия кръг в групата на изпадащите в Първа лига. "Железничарите“ показаха характер и наваксаха пасив от два гола, след като Мичи Нтело изведе гостите напред още в началото на срещата.

Двубоят в столичния квартал "Надежда“ започна вихрено за врачани, които поведоха още в първата минута. Мартин Смоленски изведе отлично Нтело зад защитата, а нападателят преодоля Мартин Величков и реализира за 0:1. Само осем минути по-късно Ботев Враца удвои преднината си след бърза контраатака, завършена отново от Нтело с прецизен удар по диагонала.

Гостите продължиха да бъдат по-опасни в първите минути и можеха да стигнат до трети гол, но пропуски и намеси на Величков оставиха резултата непроменен. Постепенно Локомотив София изравни играта, но до почивката не успя да се върне в мача.

След паузата домакините заиграха значително по-агресивно и натискът им даде резултат в 48-ата минута. Спас Делев намери Ангел Лясков в наказателното поле, а той подаде на Георги Минчев, който от близка дистанция намали на 1:2.

"Железничарите“ продължиха да търсят изравняването, но срещнаха добре организирана защита и стабилен Любомир Василев на вратата на гостите. Все пак усилията им бяха възнаградени в 78-ата минута, когато съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Джордан Айб. Георги Минчев застана зад топката и с точен удар оформи крайното 2:2.

До края на срещата и двата тима имаха възможности да стигнат до победата, но нови попадения не паднаха и двубоят завърши при равен резултат.

Макар и без сериозен залог в класирането, срещата предложи динамика и голове, като и двата отбора доказаха, че играят за честта си. Ботев Враца остава лидер в групата с 42 точки, докато Локомотив София е непосредствено след тях.

Така двата тима добавиха по една точка към актива си, след като по-рано през сезона врачани вече имаха две победи над този съперник.