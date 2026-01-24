БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Тодор Стойчев и Калоян Пешев отпаднаха от турнира за Световната купа по фехтовка в Солт Лейк Сити

Спорт
Стойчев беше убедителен в групите, но загуби в елиминациите срещу Максим Пианфети с 10:15.

тодор стойчев продължава елиминациите турнира сабя мъже световната купа фехтовка мадрид
Снимка: БТА
Тодор Стойчев и Калоян Пешев приключиха участието си в турнира на сабя от Световната купа по фехтовка в Солт Лейк Сити, САЩ. В турнира участваха още 210 състезатели от 39 държави като двамата българи не успяха да се класират за втория ден на надпреварата, когато ще бъдат разпределени медалите.

Стойчев игра силно и уверено в групите и с четири победи и две загуби се класира направо за втория кръг на елиминациите. В двубой за място сред най добрите 64 възпитаникът на фехтовален клуб Свечников загуби от французина Максим Пианфети с 10:15.

Пешев, също от клуб Свечников, записа един успех и пет поражения в груповата фаза и не стигна до предварителните елиминации, съобщават от БФ Фехтовка.

Днес е втори ден от индивидуалната надпревара при жените. Белослава Иванова ще се изправи срещу номер 1 в световната ранглиста Мисаки Емура от Япония, Емма Нейкова ще играе срещу Вероника Василева, а Йоана Илиева излиза срещу Мариела Виале от Италия.

#Калоян Пешев #Тодор Стойчев

