Тодор Янчев посочи имената на играчите за евроквалификацията с Шотландия

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Срещата е на 18 ноември от 19:30 часа.

тодор янчев
Снимка: startphoto.bg
Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев обяви списъка с футболисти, на които ще разчита за предстоящата европейска квалификация с Шотландия на 18 ноември.

Двубоят на стадион “Фър Парк” в Мадъруел е от 19:30 часа. българско време.

Ето и пълния списък с повикани играчи:

Вратари:

Пламен Андреев (Расинг Сантандер), Александър Андреев (Жирона), Мартин Янков (Хебър)

Защитници:

Теодор Иванов (ЦСКА), Кубрат Йонашчъ (Септември), Михаил Полендаков (Шефилд Юнайтед), Тодор Павлов (Локомотив Пд), Димитър Папазов (Болоня), Ивайло Видев (Ботев Пд), Симеон Василев (Септември)

Полузащитници:

Петко Панайотов (ЦСКА), Цветослав Маринов (Спартак Вн), Иван Панков (Красава), Асен Митков (Левски), Антоан Стоянов (Ботев Враца), Дамян Йорданов (Спартак Вн)

Нападатели:

Георги Лазаров (Черно море), Никола Илиев (Ботев Пд), Кристиян Балов (Славия), Борислав Рупанов (Левски), Роберто Райчев (Славия), Николай Златев (Черно море), Борис Димитров (Монтана)

