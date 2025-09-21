БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 03:37 мин.
Токио 2025: Украйна и Австралия влизат в спор за златния медал в скока на височина при жените

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Гледайте последния ден от световното първенство по лека атлетика в Токио пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Снимка: БГНЕС
Три жени доминираха в скока на височина през последните четири години – олимпийската шампионка и световна рекордьорка Ярослава Магучих от Украйна и австралийската двойка, съставена от световната шампионка на закрито Никола Олислагерс и световната шампионка от 2022 г. Елинор Патерсън.

Никой друг не е печелил злато на световно първенство през този период и както в Париж миналата година, така и в Будапеща през 2023 г. и трите бяха на подиума.

Миналата година принадлежеше на Магучих, тъй като тя повиши световния рекорд до 2,10 м в една магическа вечер в Париж през юни и се завърна през август, за да спечели първата си олимпийска титла, побеждавайки Олислагерс с обратно броене, след като и двете прескочиха 2,00 м.

Но австралийката беше толкова близо до златото и това изглежда е запалило огън вътре в нея за тази година, където тя се очерта като фаворит за световната титла.

Тя започна с успешна защита на световната си титла на закрито в Нанкин, а след това реализира успешен сезон на открито, печелейки събитията от Диамантената лига Уанда в Стокхолм, Париж, Лозана и финала в Цюрих, където се издигна до личен рекорд, лидер в света и рекорд на Океания от 2,04 м, за да спечели титлата.

Олислагерс беше във възторг от резултата, след като преследваше тази височина в продължение на две години, и поне един от опитите ѝ на 2,06 м беше достатъчно добър, за да подскаже, че има повече в краката си.

Магучих, за разлика от нея, беше необичайно слаба тази година, може би слизайки от върха на триумфалната си олимпийска година. Тя завърши трета в Нанкин с най-добър скок от 1,95, започна сезона на Диамантената лига ярко с три поредни победи, но постоянно се бори да надхвърли 2,00 този сезон.

Тя завърши втора след Олислагерс в Стокхолм и Париж и четвърта в Лондон, но най-накрая започна да изглежда по-скоро като предишното си аз в Цюрих, в това, което безспорно беше най-доброто състезание за годината досега, тъй като четири жени прескочиха 2,00 м.

Прескокът на украинската звезда от 2,02 м беше огромен, а вторият ѝ опит на 2,06 м беше изключително близък, което показва, че тя най-накрая намира своето „моджо“ в правилния край на сезона.

Сънародничката ѝ Юлия Левченко и британката Морган Лейк също прескочиха 2,00 м в уличното състезание в Цюрих, за да заявят амбициите си за подиума в Токио. Германката Кристин Хонсел е друга с прескок от 2,00 м тази година.

Патерсън, с личен рекорд от 2,02 м, все още не се е присъединила към клуба на двуметровите състезатели тази година, с най-добър резултат от 1,99 м. Тя спечели сребърния медал на световното първенство на закрито в Нанкин през март, но се затрудни през по-голямата част от сезона на открито, докато се адаптира към нов треньор, нова тренировъчна база в Торино и промяна на техниката.

Вероятно очакванията към нея биха били твърде големи, ако очакваме тя да намери най-добрата си форма в Токио, след толкова много смущения. Но тя е доказано добър състезател, спечелила медали на всичките пет световни първенства през последните четири години и това е серия, която ще иска да запази.

