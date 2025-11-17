БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

Том Круз получи почетна награда "Оскар" (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:47 мин.
Актьрът определи кинопроизвоството като "това, което към аз"

том круз получи почетна награда оскар снимки
Том Круз получи почетен "Оскар" на церемонията за връчване на Наградите на управителния съвет на американската Академия за кинематографично изкуство и наука в Лос Анджелис, като говори емоционално за своята дългогодишна страст към киноизкуството, предадоха ДПА и Ройтерс.

Почетният приз беше връчен от Алехандро Иняриту, който режисира Круз в нов филм, чиято премиера е планирана за следващата година. Името на продукцията все още не е оповестено.

Четирикратно номинираният за "Оскар" актьор описа киноизкуството не само като работа, но и като "това, което съм". "То ме отвежда по целия свят", каза Круз.

"Помага ми да ценя и уважавам различията. Показва ми... колко много си приличаме в толкова отношения", допълни той. "Независимо откъде идваме, в този театър се смеем заедно, чувстваме заедно, надяваме се заедно, и това е силата на тази форма на изкуство. Затова е важно, затова е важно за мен. Така че създаването на филми не е това, което правя, а това, което съм", каза Том Круз.

Звездата от "Мисията невъзможна" беше отличена заедно с хореографа Деби Алън и продуцента Уин Томас.

Исторически погледнато, много от лауреатите на наградата все още не са спечелили "Оскар", отбелязва ДПА.

Круз е номиниран два пъти за най-добър актьор в "Роден на четвърти юли" и "Джери Магуайър", веднъж за поддържаща роля в "Магнолия" и веднъж за най-добър филм с "Топ Гън: Маверик". Той разказа от сцената, че любовта му към киното е започнала още в детството му.

"Любовта ми към киното започна в много ранна възраст, откакто се помня", каза Круз. "Бях малко дете в тъмна зала и си спомням, че лъч светлина пресече киното, погледнах нагоре и сякаш експлодираше на екрана. Изведнъж светът беше толкова по-голям от този, който познавах", разказа той.

Снимки: БТА

Певицата Доли Партън беше отличена с хуманитарната награда "Джийн Хершолт" за десетилетията си благотворителна дейност. Тя не можа да присъства поради здравословни проблеми и изпрати благодарностите си чрез видеопослание.

