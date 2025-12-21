Томазо Джакомел триумфира в масовия старт в Анеси-Льо Гран Борнан

Италианецът Томазо Джакомел записа първа победа за сезона, след като триумфира в масовия старт на 15 километра от Световната купа по биатлон в Анеси-Льо Гран Борнан.

Джакомел измина дистанцията за 33:35.1 минути, допускайки само един пропуск при първата стрелба.

Втори завърши французинът Ерик Перо, който измина трасето без грешка при 20-те мишени, на 18.1 секунди след Джакомел. Норвежецът Ветле Шастад Кристиансен се нареди трети с два пропуска, изоставайки на 21.3 секунди.

Четвъртата позиция бе за германеца Юстус Щрелов, който също не допусна грешки на стрелбището. Петото и шестото място заеха норвежците Йохан-Олав Ботн и Йоханес Дале-Шевдал, като и двамата регистрираха по два пропуска.

Състезанието се проведе с участие на първите 30 в генералното класиране и премина без българско участие.

В класирането за Световната купа води Йохан-Олав Ботн с 560 точки, следван от Перо с 447 и Джакомел с 431 точки.

Следващият кръг от Световната купа ще се проведе между 5 и 11 януари в Оберхоф, Германия.