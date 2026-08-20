Томи Пол оцеля в трилър с дъжд, мачбол и обрат срещу Зверев

Томи Пол поднесе голямата изненада в горната половина на схемата на турнира в Синсинати, след като елиминира водача в схемата Александър Зверев в драматичен двубой, прекъсван на няколко пъти заради дъжд. Американецът спаси и мачбол по пътя към впечатляващия успех.

24-ият в световната ранглиста Пол се наложи над Зверев с 4:6, 7:6(6), 6:4 след почти тричасова битка. Срещата в Охайо бе прекъсната за близо 90 минути заради дъжд, а след завръщането си на корта американецът изоставаше с 4:6, 4:3.

В тайбрека на втория сет Пол бе изправен пред мачбол при 5:6, но успя да се измъкне. В решителната част той губеше с 2:4, преди да спечели четири поредни гейма и да стигне до обрат.

„Не съм много сигурен“, отговори Пол на въпроса как е успял да обърне мача. „Предполагам, че просто започнах да вкарвам повече ретури. Той ми даде няколко възможности при втория си сервис и направи двойни грешки, което много ми помогна. След това започнах да играя малко по-агресивно и да атакувам повече втория му сервис. А и се забавлявам на корта.“

След дългото прекъсване заради дъжда двамата отново трябваше да спират играта на два пъти заради лек валеж. И в двата случая обаче условията позволиха срещата да продължи без ново напускане на корта.

Пол изглеждаше по-добре подготвен за накъсаното развитие на мача, въпреки че на няколко пъти трябваше да се измъква от трудни ситуации. При мачбола на Зверев германецът прати бекхенд в мрежата, след което американецът се възползва от момента и измъкна втория сет.

В третата част Зверев поведе с 4:2, но Пол не позволи на ситуацията да го разклати. Подкрепян активно от треньора си Брад Стайн от трибуните, американецът спечели четири поредни гейма и за първи път в кариерата си достигна до четвъртфиналите в Синсинати.

Пол се възползва максимално от спадовете в играта на своя съперник и стигна до успеха след 2 часа и 51 минути. Американецът е спечелил 47% от точките при втори сервис на Зверев, а с победата увеличи предимството си в преките двубои между двамата до 3:1.

Това бе 50-и четвъртфинал на Пол на турнир от ниво ATP, а за място на полуфиналите той ще спори с Флавио Коболи. Седмият поставен италианец по-рано елиминира намиращия се в отлична форма представител на следващото поколение Рафаел Ходар с 4:6, 7:6(3), 6:3.

Зверев не бе единствената жертва на топ 10 в горната половина на схемата. 21-вият поставен Артур Фис отстрани осмия в света Алекс де Минор с 6:3, 6:4 и стана едва вторият французин след Жо-Вилфрид Цонга през 2012 година, достигал до пет четвъртфинала на турнири от сериите Masters 1000 в рамките на един сезон.

Съперник на Фис за място на полуфиналите ще бъде Тиаго Агустин Тиранте. Аржентинецът продължава впечатляващото си представяне в Синсинати, след като във втория кръг отстрани Новак Джокович, а сега преодоля и 14-ия поставен Якуб Меншик с 5:7, 6:4, 6:4.

Тиранте се превърна във втория действащ аржентинец след Франсиско Серундоло, който достига до четвъртфинал на Masters 1000. Серундоло има осем такива участия.