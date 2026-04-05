Почина големият композитор Михаил Белчев
Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън

Американецът оцеля в трисетова битка с Франсис Тиафо, а аржентинецът достигна първия си АТП финал

Поставеният под номер 4 Томи Пол се класира за финала на турнира на клей в Хюстън от сериите ATP 250, след като победи сънародника си Франсис Тиафо със 7:5, 4:6, 7:6(7) в изключително оспорван двубой.

Срещата продължи близо три часа, като решителният трети сет предложи размяна на пробиви и драматичен тайбрек, в който Томи Пол реализира четвъртия си мачбол.

Така американецът достигна до втория си финал за сезона и първи в кариерата си на клей, като прекъсна и серията на Франсис Тиафо, който преследваше четвърто поредно участие във финала на турнира.

В спора за титлата Пол ще се изправи срещу Роман Андрес Буручага. Аржентинецът се класира за първия си финал на ниво ATP след категоричен успех с 6:1, 6:1 над Тиаго Агустин Тиранте.

"Беше труден мач, въпреки резултата. Радвам се, че спечелих, особено срещу близък приятел“, коментира Роман Андрес Буручага след двубоя.

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
2
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Почина големият композитор Михаил Белчев
4
Почина големият композитор Михаил Белчев
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: ATP

Мариано Навоне заслужи първа титла в кариерата си
Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло Яник Синер: Би било страхотно да спечеля титла от Мастърс турнир на клей именно в Монте Карло
Чете се за: 02:32 мин.
Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си Гаел Монфис преди последното си участие в Монте Карло: Ще се опитам да дам най-доброто от себе си
Чете се за: 03:25 мин.
Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън Бен Шелтън напусна турнира на клей в Хюстън
Чете се за: 02:45 мин.
Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец Григор Димитров открива сезона на клей с двубой срещу аржентинец
Чете се за: 02:02 мин.
Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса Анди Мъри иска да работи с някой от младите таланти в тениса
Чете се за: 01:07 мин.

У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Подготовката за вота: ЦИК назначава секционните избирателни комисии...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
