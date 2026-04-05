Томи Пол срещу Роман Буручага във финала на турнира в Хюстън

Поставеният под номер 4 Томи Пол се класира за финала на турнира на клей в Хюстън от сериите ATP 250, след като победи сънародника си Франсис Тиафо със 7:5, 4:6, 7:6(7) в изключително оспорван двубой.

Срещата продължи близо три часа, като решителният трети сет предложи размяна на пробиви и драматичен тайбрек, в който Томи Пол реализира четвъртия си мачбол.

Така американецът достигна до втория си финал за сезона и първи в кариерата си на клей, като прекъсна и серията на Франсис Тиафо, който преследваше четвърто поредно участие във финала на турнира.

В спора за титлата Пол ще се изправи срещу Роман Андрес Буручага. Аржентинецът се класира за първия си финал на ниво ATP след категоричен успех с 6:1, 6:1 над Тиаго Агустин Тиранте.