БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Чете се за: 01:50 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тони Кроос беше награден с Федералния кръст за заслуги на Германия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Германецът бе отличен за социалната му дейност извън спорта.

тони кроос отказа националния отбор германия
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Бившият полузащитник на Реал Мадрид и националния отбор по футбол на Германия - Тони Кроос, беше награден с Федералния кръст за заслуги от президента на страната Франц-Валтер Щайнмайер по време на церемония на стадион „Сантиаго Бернабеу“.

Щайнмайер нарече Кроос „жива легенда“.

„Като полузащитник, ти беше сърцето на своя отбор и до днес си създател на германо-испанско приятелство. Твоето приятелско и уравновесено поведение на и извън игрището е това, което те направи модел за подражание за много млади футболни таланти и фенове на спорта“, заяви той.

Германският президент похвали Кроос за социалната му дейност извън спорта, заради която му беше връчена наградата. Преди десет години той основа фондация за помощ на болни деца.

35-годишният бивш футболист спечели световното първенство с Германия през 2014 година. В кариерата си той има 114 мача и 17 гола с националната фланелка.

Тони Кроос е и шесткратен победител в Шампионската лига - веднъж с Байерн Мюнхен и пет пъти с Реал Мадрид. Той също има четири титли в испанската Ла Лига, както и по три трофея от Бундеслигата и Купата на Германия. Той се оттегли от футбола през миналото лято след участието си на европейското първенство, проведено в неговата родина.

„За мен е изключително специално не само да спечеля тази награда, но и тя да ми бъде връчена точно тук. Този стадион ми беше дом през последните десет години и смятам, че винаги ще бъде“, каза бившият германски национал.

#Тони Кроос

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
3
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
5
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
6
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Футбол

Португалия победи Австрия и спечели световното първенство за юноши до 17 г.
Португалия победи Австрия и спечели световното първенство за юноши до 17 г.
Арда ще опита да продължи възхода си в гостуването си на Локомотив София Арда ще опита да продължи възхода си в гостуването си на Локомотив София
Чете се за: 01:42 мин.
Абърдийн и Димитър Митов спечелиха втората си точка в Лигата на конференциите при равенството с Ноа Абърдийн и Димитър Митов спечелиха втората си точка в Лигата на конференциите при равенството с Ноа
Чете се за: 01:30 мин.
Олимпик Лион разгроми Макаби Тел Авив и оглави класирането на Лига Европа Олимпик Лион разгроми Макаби Тел Авив и оглави класирането на Лига Европа
Чете се за: 01:40 мин.
Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три Иван Йорданов: Преди седмица играха с Барселона и им вкараха два гола, а ние днес им вкарахме три
Чете се за: 00:57 мин.
Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка Диниш Алмейда: Връщаме си самочувствието си стъпка по стъпка
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тази сутрин има кворум от първия път в парламента
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Броят на жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ