Тони Кроос беше награден с Федералния кръст за заслуги на Германия

Бившият полузащитник на Реал Мадрид и националния отбор по футбол на Германия - Тони Кроос, беше награден с Федералния кръст за заслуги от президента на страната Франц-Валтер Щайнмайер по време на церемония на стадион „Сантиаго Бернабеу“.

Щайнмайер нарече Кроос „жива легенда“.

„Като полузащитник, ти беше сърцето на своя отбор и до днес си създател на германо-испанско приятелство. Твоето приятелско и уравновесено поведение на и извън игрището е това, което те направи модел за подражание за много млади футболни таланти и фенове на спорта“, заяви той.

Германският президент похвали Кроос за социалната му дейност извън спорта, заради която му беше връчена наградата. Преди десет години той основа фондация за помощ на болни деца.

35-годишният бивш футболист спечели световното първенство с Германия през 2014 година. В кариерата си той има 114 мача и 17 гола с националната фланелка.

Тони Кроос е и шесткратен победител в Шампионската лига - веднъж с Байерн Мюнхен и пет пъти с Реал Мадрид. Той също има четири титли в испанската Ла Лига, както и по три трофея от Бундеслигата и Купата на Германия. Той се оттегли от футбола през миналото лято след участието си на европейското първенство, проведено в неговата родина.