Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Арда ще опита да продължи възхода си в гостуването си на Локомотив София

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
В другия шампионатен мач от кръга Локомотив Пловдив приема Монтана.

Арда Кърджали Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
С два мача в петък, 28 ноември, започва 17-ият кръг в Първа лига. От 15:00 часа Локомотив София посреща Арда, а от 17:30 е двубоят Локомотив Пловдив - Монтана.

Арда сякаш се събужда, след като успя да победи не само Лудогорец, но след това и ЦСКА 1948 в два последователни сблъсъка.

Домакините от Локо Сф пък шокираха Черно море. Хората на Станислав Генчев изиграха много силен мач в морската столица и си тръгнаха с три точки срещу един от силните тимове в първенството, при това на много негостоприемно място.

Сега срещата е доста непредсказуема, тъй като и двата отбора имат сходен проблем с непостоянството през сезона. Все пак, Арда сякаш показва напоследък, че тези големи победи не са случайност.

Локомотив Пловдив продължава да прави хубав сезон и е в топ 4 на класирането. Наред е домакинство на Монтана.

Гостите са с три поредни поражения. Монтана в повечето случаи играе добре, но често не получава заслуженото. В последния кръг пък беше пометен от лидера Левски, така че сега настроението в лагера на хората на Анатоли Нанков не е приповдигнато. Монтанчани са в поредица от седем дуела, в които са отбелязали поне по едно попадение, така че "смърфовете" ще трябва да внимават в този аспект.

Арда с класическа победа над ЦСКА 1948
Арда с класическа победа над ЦСКА 1948
Тимът от Кърджали записа втори пореден елитен успех след победата...
Чете се за: 02:57 мин.
#Арда Кърджали #Локомотив София

