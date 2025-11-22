БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Арда с класическа победа над ЦСКА 1948

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Тимът от Кърджали записа втори пореден елитен успех след победата над Лудогорец.

Арда Кърджали Бирсент Карагерен
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на Арда Кърджали победи с 3:0 ЦСКА 1948 в среща от 16-ия кръг на Първа лига. домакините вкараха два гола преди почивката, когато се разписаха Ивелин Попов и Бирсент Карагерен. В добавеното време на срещата класическото измерение на резултата оформи Антонио Вутов.

Благодарение на успеха Арда събра на сметката си 19 точки и поне временно се изкачи на 8-мо място в класирането. За кърджалийци това беше втори шампионатен успех след изненадващото 3:2 над Лудогорец в Разград преди паузата за национални отбори.

ЦСКА 1948 пък остава без победа в три последователни двубоя. Последният успех на „червените“ също бе над Лудогорец – 5:4 преди близо месец.

Домакините бяха по-активни през първите 45 минути. Още в 11-ата Ивелин Попов намери Бирсент Карагарен, който центрира към Патрик Луан, а бившият играч на Крумовград стреля с глава. Вратарят Петър Маринов не се намеси убедително и изпусна топката, но нямаше кой да се възползва от неговата грешка.

В 31-ата минута Арда поведе в резултата. Патрик Луан беше изведен сам срещу Петър Маринов, той подаде към Ивелин Попов, който стреля към опразнената врата. Андре Хофман се опита да изчисти с шпагат, но топката се озова в собствената му врата.

Играчите на Арда продължиха да бъдат по-активни в атака и това даде резултат две минути преди почивката, когато Бирсент Карагарен направи 2:0 след асистенция на Андре Шиняшики.

Тимът на ЦСКА 1948 извърши три смени на почивката в опит да промени сиуацията, като на терена се появиха Диего Медина, Петър Витанов и Борислав Цонев.

След час Йоан Манян отправи удар по посока вратата на Арда, при който се получи рикошет в играч на домакините, но Анатолий Господинов се намеси отлично.

След това темпото на игра леко спадна, но в последните секунди домакините стигнаха до още едно попадение. Резервата Антонио Вутов се разписа на празна врата след пас на Светослав Ковачев.

В следващия кръг Арда гостува на Локомотив София на 28 ноември, а ЦСКА 1948 приема Берое (Стара Загора) ден по-късно.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #ПФК ЦСКА 1948

