Ботев Пловдив ще се включи в честванията за рождението на Христо Ботев

На 6 януари ПФК Ботев Пловдив ще се включи в честванията на 178-годишнината от рождението на клубния патрон - Христо Ботев, съобщиха от футболния клуб.

Юноши на клуба и техните треньори ще бъдат в Калофер, където в 11:30 часа ще положат венци и цветя пред паметника на Иванка Ботева - майката на Ботев. В 12:00 часа “жълто-черните” таланти ще се поклонят пред паметника на великия поет и революционер във възрожденския град.

В 12:45 часа представителният мъжки отбор на Ботев Пловдив, предвождан от старши треньора Димитър Димитров-Херо, ще положи венци и цветя пред паметника на Христо Ботев на клубния стадион, носещ неговото име.

В 13:30 часа от клуба ще се включат и в честванията в Цар Симеоновата градина в Пловдив, където слово ще изнесе Недялко Славов, а водещ на церемонията ще е Тодор Дърлянов.