Иван Стоянов: Надявам се в следващия мач да не стоим по този начин

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов очаквано не остана доволен от показаното от играчите си след загубата с 0:3 от Арда с 0:3 в Кърджали. „Червените“ нямат победа в първенството вече в три поредни кръга.

„Футболът е игра на грешки. Днес може би сгрешихме с тактиката. Излязохме по-високо да бием и държахме повече топката. Съперникът използва това нещо. Получаваха им се всички преходи в атака и заради това създадоха толкова много положения“, каза Стоянов след двубоя.

„Не бяхме изненадани, очаквахме те така да играят, но не очаквахме ние да стоим по този начин. Не смятам, че футболистите са ме подвели. Аз съм плътно зад тях. Тренират на максимума и излизаме винаги да спечелим всеки мач“, продължи наставникът на „червените“.