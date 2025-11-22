БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тунчев: След мача в Разград си повярвахме

Спорт
Старши треньорът на Арда похвали играчите си след победата над ЦСКА 1948.

Александър Тунчев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Арда Александър Тунчев не скри задоволството си след класическата победа с 3:0 над ЦСКА 1948 в среща от 16-ия кръг на Първа лига. Успехът е втори пореден за кърджалийци след драматичното 3:2 над Лудогорец в Разград преди паузата за националните отбори.

„Мисля, че днес точно тактическата дисциплина беше водеща. Всеки един от отбора осъзна как трябва да играем днес срещу такъв труден противник. Не искахме да оставяме празни пространства на съперника“, коментира Тунчев след последния съдийски сигнал.

„Промени се това, че след мача в Разград си повярвахме и започнахме да бележим при ситуациите, които създаваме. Не позволихме и кой знае колко положения за противника. Това ни донесе този резултат“, продължи наставникът на Арда.

„Много съм щастлив за Патрик Луан, който беше дълго време контузен. Стисна зъби и в момента играе с болки. Дава всичко от себе си за този отбор и съм щастлив, че успява да играе толкова минути“, каза още Александър Тунчев.

„Радващо е, че създаваме голови ситуации. Има още време преди да правим генерални изводи дали трудностите са зад гърба ни“, заяви Тунчев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Арда Кърджали #Александър Тунчев

