Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Португалия победи Австрия и спечели световното първенство за юноши до 17 г.

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Иберийците завоюваха световната титла след минимален успех с 1:0.

Португалия победи Австрия и спечели световното първенство за юноши до 17 г.
Снимка: БГНЕС
Португалия спечели световното първенство по футбол за юноши до 17 години. На финала "мореплавателите" победиха Австрия с минималното 1:0 в Ал Райан (Катар).

Първият точен удар за австрийците дойде в 14-ата минута. Хасан Дешихску се озова сам срещу вратаря в наказателното поле, но Ромарио Куня изби изстрела му.

Иберийците откриха резултата в 32-ата минута. Анисио Кабрал засече от движение подаване по земя във вратарското поле на Дуарте Куня.

След почивката символичните гости сториха всичко по силите да възобновят равенството, но Ромарио Куня се справи с 4-те точни удара, отправени към вратата му. Най-чистата ситуация дойде в 86-ата минута, когато Даниел Фраучер стреля в дясната греда.

Бронзовите медали отидоха при отбора на Италия, който победи Бразилия след изпълнение на дузпи.

