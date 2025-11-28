Олимпик Лион разгроми Макаби Тел Авив и оглави класирането на Лига Европа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спорт
Олимпик Лион стигна до категоричен успех с 6:0 при гостуването си на Макаби Тел Авив от 5-тия кръг на Лига Европа. Това бе четвърти успех за "хлапепата" до момента и така те оглавиха временното класиране с актив от 12 точки.

Французите поведоха още в 4-ата минута с попадение на Абнер Винисиус, а в 25-ата Корентен Толисо удвои. В 35-ата минута резултатът стана класически след попадение от дузпа на Муса Ниаките.

През втората част Толисо завърши своя хеттрик, а крайното 6:0 оформи Адам Карабец.

Нотингам Форест спечели с 3:0 като домакин на Малмьо. Райън Йейтс откри резултата в 27-ата минута, а Арно Калимуендо малко преди почивката удвои. Крайният резултат бе оформен от Никола Миленкович в 59-ата минута.

Бетис спечели с 2:1 домакинството си на Утрехт и продължава без загуба в турнира. Кучо Ернандес и Абде се разписаха за севилци, а почетното попадение за гостите от Нидерландия бе дело на Мигел Родригес.

Останалите резултати с начален час 22:00:

Болоня (Италия) - Ред Бул Залцбург (Австрия) – 4:1
Рейнджърс (Шотландия) - Спортинг Брага (Португалия) – 1:1
Генк (Белгия) - Базел (Швейцария) – 2:1
Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) - Щутгарт (Германия) – 0:4
Цървена звезда (Сърбия) - ФКСБ (Румъния) – 1:0
Панатинайкос (Гърция) - Щурм Грац (Австрия) – 2:1

